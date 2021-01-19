Школьники некоторых стран Европы возвращаются за парты

Польские младшеклассники приступили к занятиям с сегодняшнего дня. Учебные заведения здесь были закрыты 2 месяца. Смягчить ограничения решила и Чехия. Школы начнут работу в ближайшее время, а пока власти открыли магазины, торгующие детской одеждой и детской обувью, а также канцтоварами.

Вынужденная удаленка в Италии длилась целых 10 месяцев. Правда, многие занятия там бойкотировали. Сотни студентов собрались на митинг, требуя лучших условий при обучении, особенно во время пандемии. Тем временем число заразившихся в мире COVID-19 достигло 96 миллионов человек. Несмотря на строгие локдауны, взять вирус под контроль не удается. Немецкое пресса сообщает, что правительство Германии в скором времени может обязать жителей страны носить респираторы.