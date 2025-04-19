Школьный автобус попал под обстрел беспилотника в Запорожской области

Школьный автобус попал под обстрел украинского БПЛА в Запорожской области, ребенок получил легкое ранение головы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

"В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна", - написал Балицкий. По его сданным, пострадал ребенок.