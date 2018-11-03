Школьный автобус попал в ДТП в Колумбии

Пострадали не менее 19 детей. Водитель погиб на месте. Авария произошла на автомагистрали на севере страны. Транспортное средство, в котором ехали участники местного чемпионата по конькобежному спорту среди юниоров, потеряло управление, вылетело с дороги и врезалось в дерево. Дети с переломами и ушибами госпитализированы. По предварительной информации, шофер мог уснуть за рулем.