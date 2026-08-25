Школы Европы на грани коллапса: от Молдовы до Латвии учителя бастуют, стареют и уходят из профессии

До 1 сентября осталась неделя. Самое время гладить белые рубашки, докупать тетради и готовиться к торжественным линейкам. Но не в саду европейском. Старый Свет рискует остаться на второй год в школе политической мудрости.

От Риги до Берлина школы превратились в полигоны для политических экспериментов, а учителя - в заложников чужих амбиций. Если собрать все эти пазлы воедино, вырисовывается весьма мрачная картина тотальной деградации социальных институтов.

Любое здание начинает рушиться с фундамента, а базовый элемент любой школы - это учитель. В Молдове архитекторы детских умов вынуждены сменить красные ручки на протестные плакаты. Улицы Кишинева превратились в один большой, отчаянный педсовет под открытым небом. Работники сферы образования пикетируют правительство из-за отмены обещанного повышения зарплат с 1 сентября. Участники протеста скандируют: "Не просим объяснений - требуем повышения зарплат", "Выведем образование из нищеты" и "Данное слово нужно держать".

Если в Молдове кризис измеряется зарплатами, то в Польше он принял куда более тонкую форму. Местные школы незаметно превратились в безжалостный конвейер по выжиманию человеческих ресурсов.

По данным соцпороса, в котором приняли участие более 1,7 тыс. педагогов, каждый второй польский учитель находится в состоянии перманентного стресса. Подавляющее большинство респондентов отметили, что чувствуют усталость еще перед работой, 85 % нуждаются в большем количестве времени для отдыха, 64 % чувствуют себя истощенными после работы. 60 % польских учителей жалуются на вполне осязаемые недуги: мигрени, хроническую бессонницу и боли в спине.

Каждый пятый педагог в Польше рассматривает возможность ухода из профессии. 31 августа, накануне старта учебного года, Союз польских учителей запланировал массовую манифестацию. Главное требование профсоюзов - увеличение окладов на 15 %, а также привязка ставок к уровню средней зарплаты.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Молдова, хоть и не является Европейским Союзом, всецело держится в конве политических решений и логики европейского сообщества. Поэтому в стране уже несколько дней происходят митинги и пикеты учителей, которые требуют обещанного правительством повышения заработной платы с 1 сентября 2026 года. Забастовками на фоне инфляции грозят также учителя Испании, Германии и Франции. Серьезные кадровые проблемы наблюдаются с учителями и в Эстонии, где государство приняло для себя сверхзадачу - полный переход образования исключительно на эстонский язык. Совершенно понятно, что это делается против русского языка, однако там нет такого количества учителей-специалистов, которые могли бы преподавать, предположим, математику на эстонском языке".

В Прибалтике вместо школьного звонка впору включать сирену тревоги. Латвийские школы уже испытывают нехватку кадров, в будущем проблема только усугубится. Местные парламентарии разводят руками: педагогический состав страны медленно, но верно превращается в музейный экспонат. Почти 35 % учителей уже перешагнули 55-летний рубеж. А молодежь не хочет идти работать в школы. Смена поколений провалена.

Чеславс Батня, председатель комиссии Сейма Латвии по образованию, культуре и науке:

"Во всех вариантах (при демографии, при сокращении числа школьников), мы посмотрели 20-летние прогнозы, учителей будет не хватать".

Особенно не хватает учителей математики и иностранных языков, поэтому школы начали "красть" друг у друга педагогов. В Эстонии власти затеяли масштабную реформу. Принудительно переводят русскоязычные школы исключительно на эстонский язык. Как итог, сотни опытнейших педагогов оказались на улице. Не сдал экзамен на уровень В2 - скатертью дорога. Найти им замену невозможно. В итоге классы пустуют, уроки вести некому.