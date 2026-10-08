Школы Северной Ирландии призывают к экономии

В Северной Ирландии к борьбе с энергетическим кризисом решили подойти весьма оригинальным способом - то есть никак.

Местный департамент образования разослал школам рекомендации экономить на детях: сократить отопление, чаще выключать свет в классах, а в случае холодов не трогать термостаты, а заставлять учеников надевать теплые свитеры и куртки. Вот только директора школ уже предупредили, что выполнять распоряжения чиновников не станут даже при желании.

Старые здания школ, не видавшие капитального ремонта десятилетиями, практически не сохраняют тепло. Некоторые помещения и вовсе необходимо отапливать круглосуточно, чтобы удерживать температуру хотя бы на минимально допустимом уровне.