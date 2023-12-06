"Школы ужаса" для индейцев: детей лишали еды, называли порядковыми номерами, сажали на электрический стул

Сейчас уже сложно удивляться чему-либо, ведь мы живем в циничном мире. Но скандал, который разворачивается в Дании, способен шокировать бесчеловечностью. На протяжении многих лет власти просто уничтожали коренное население Гренландии.

Если копнуть глубже, можно обнаружить, что подобные истории расовых чисток далеко не единичны на Западе. От того, что вытворяли в Канаде, например, волосы встают дыбом.

Там "школами ужаса" называли интернаты, куда массово, без разрешения родителей забирали детей из индейских общин. Расизм на системной основе в стране построили в конце 19 века. Выглядел он цинично и бесчеловечно.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который предусматривал конфискацию земель коренных народов для нужд федерального правительства. Спустя 8 лет в закон были внесены дополнения, которые предусматривали создание специальных школ для детей индейцев. Туда их забирали принудительно с целью интеграции в канадское общество.

Подобную "интеграцию" как только ни шифровали - "европеизация", "христианизация" и т. д. Но по факту это разрушение культуры и идентичности, да и попросту массовые убийства. Школы стали детским гетто с очень суровыми условиями даже не жизни, выживания.

"Цивилизованные наставники" запрещали говорить на родном языке и жестоко карали за любую провинность. Канадцы считали индейский образ жизни, язык и религию примитивными, ущербными и "грязными".





Физические и сексуальное насилие, антисанитария и недоедание, вспышки заболеваний и слабая медицина. Число погибших до сих пор неизвестно, а оценки варьируются колоссально: от 3 до 30 тыс. детей. В отдельные годы в школах умирали от 35 до 60 % учеников.

Дети могли не покидать школу по нескольку лет. Их даже заставляли забыть собственные имена и откликаться на присвоенные порядковые номера.

Серьезной проблемой был туберкулез, однако и на это администрация закрывала глаза. Больных детей не лечили, а отправляли в один класс со здоровыми.

При этом персоналу все сходило с рук. В некоторых интернатах для наказания даже имелся самодельный электрический стул - сила тока была болезненной и высокой, но не смертельной.





Чему удивляться, если один из главных людей в истории Канады Генри Хадсон говорил следующее: "Убить индейца, чтобы спасти человека". А массовую гибель от болезней в своих дневниках он описывал так: "Бог очистил землю для нас".





Подобных школ было порядка 150 и через их жернова прошли почти 150 тыс. детей. Унижения и насилие продолжались более века. О печальном положении интернатов было известно давно, но последнее из подобных заведений в Канаде закрылось только в конце 1990-х.

В 1998 году Канада приняла Декларацию о примирении, в которой приносились официальные извинения бывшим ученикам. Тогдашний премьер назвал это "печальной страницей канадской истории". Когда обращения жертв расовой гигиены к правосудию стали массовыми, правительство начало выплачивать денежные компенсации.

Эхо национального преступления отзывается и сегодня. В конце мая 2021 года не территории трех бывших школ-интернатов были обнаружены свыше тысячи детских безымянных могил. В 2023 году рядом с еще одной бывшей школой нашли шесть десятков захоронений.