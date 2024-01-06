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Школы в Латвии признали опасными
Латвия возглавила антирейтинг по насилию в школах - в "организации экономического сотрудничества и развития", куда входят 38 стран.
Как установило исследование "международной программы оценки учащихся", 29 % латвийских школьников хотя бы раз в месяц подвергаются тем или иным видам насилия. 28 % были свидетелями вандализма в своей школе. А 23 % наблюдали драку, в которой кто-то пострадал. Каждый пятый ученик видел, как один учащийся угрожал другому физической расправой. И 12 % школьников - как в учебное заведение приносили огнестрельное оружие или нож.
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