Шквал ракет обрушился на Израиль с территории Сектора Газа

На юге страны сработали сирены воздушной тревоги. Мирных жителей призывают укрыться в бомбоубежищах. Всего радикалами из ХАМАС было выпущено более 90 ракет. Большую часть из них удалось перехватить израильским системам ПВО. В ответ на палестинские действия Израиль нанес авиаудары по военным объектам группировки в Секторе Газа, а также провел обстрел из танков. В связи с произошедшим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с участием глав силовых структур.