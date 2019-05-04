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Шквал ракет обрушился на Израиль с территории Сектора Газа

На юге страны сработали сирены воздушной тревоги. Мирных жителей призывают укрыться в бомбоубежищах. Всего радикалами из ХАМАС было выпущено более 90 ракет. Большую часть из них удалось перехватить израильским системам ПВО. В ответ на палестинские действия Израиль нанес авиаудары по военным объектам группировки в Секторе Газа, а также провел обстрел из танков. В связи с произошедшим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с участием глав силовых структур.

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