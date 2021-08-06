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Шквалистый ветер и проливные дожди в Молдове оставили 43 населенных пункта без света

Шквалистый ветер и проливные дожди в Молдове оставили 43 населенных пункта без света. Жителей Кишинева просили без необходимости не выходить на улицы. Порывистый ветер ломал ветки деревьев, не ходили троллейбусы, начались проблемы с мобильной связью. Впарламенте электричество выключилось прямо во время заседания.

Также непогода спровоцировала пожар на одной из столичных АЗС. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.


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