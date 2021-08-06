Шквалистый ветер и проливные дожди в Молдове оставили 43 населенных пункта без света. Жителей Кишинева просили без необходимости не выходить на улицы. Порывистый ветер ломал ветки деревьев, не ходили троллейбусы, начались проблемы с мобильной связью. Впарламенте электричество выключилось прямо во время заседания.