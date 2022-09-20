Шмидт: Немецкую промышленность накроет череда банкротств

Ситуация со счетами за коммунальные услуги, в частности, за электроэнергию бьют рекорды. Надо заметить, что и до этого цены на электроэнергию в Германии были очень высокие. Можно сказать, мы были мировым лидером по ценам на электроэнергию. Т.е. с этими ценами еще как-то худо-бедно общество и экономика справлялись, но сейчас в эпоху грядущего или уже наступившего энергетического кризиса цены бьют очередные рекорды. И уже многие предприятия, многие предприниматели говорят о том, что их бизнес, их продукция просто стали неконкурентноспособными. Закрываются и мелкие предприятия. Допустим, булочные закрываются, потому что счета за электроэнергию в 2 или в разы превышают то, что они привыкли платить. И соответственно их продукция становится нерентабельна, люди не берут по этим ценам их продукцию, а значительно повышать цены они так не могут. И это все подстегивает инфляцию, которая и без этого была очень высокая. Да, ситуация тяжелая, правительство в этой непростой ситуации бездействует. Анонсируются некие разовые мероприятия, которые, может быть, совсем немножко отсрочат крах, отсрочат финансовые руины для бизнеса и для населения. Но в глобальном изменить тенденцию, изменить тренд увеличения цен правительство не в состоянии.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"