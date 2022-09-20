3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шмидт: Немецкую промышленность накроет череда банкротств
Впечатляющая мощь германской экономики оказалась бессильной перед энергетическим кризисом. Так считает депутат бундестага Евгений Шмидт. По его словам, из-за резко выросших цен на газ и электроэнергию немецкую промышленность накроет череда банкротств, что лишь подстегнет инфляцию.
Ситуация со счетами за коммунальные услуги, в частности, за электроэнергию бьют рекорды. Надо заметить, что и до этого цены на электроэнергию в Германии были очень высокие. Можно сказать, мы были мировым лидером по ценам на электроэнергию. Т.е. с этими ценами еще как-то худо-бедно общество и экономика справлялись, но сейчас в эпоху грядущего или уже наступившего энергетического кризиса цены бьют очередные рекорды. И уже многие предприятия, многие предприниматели говорят о том, что их бизнес, их продукция просто стали неконкурентноспособными. Закрываются и мелкие предприятия. Допустим, булочные закрываются, потому что счета за электроэнергию в 2 или в разы превышают то, что они привыкли платить. И соответственно их продукция становится нерентабельна, люди не берут по этим ценам их продукцию, а значительно повышать цены они так не могут. И это все подстегивает инфляцию, которая и без этого была очень высокая. Да, ситуация тяжелая, правительство в этой непростой ситуации бездействует. Анонсируются некие разовые мероприятия, которые, может быть, совсем немножко отсрочат крах, отсрочат финансовые руины для бизнеса и для населения. Но в глобальном изменить тенденцию, изменить тренд увеличения цен правительство не в состоянии.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов