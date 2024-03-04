Условия жизни значительно ухудшились. В прошлом году экономика Германии закончилась рецессией. После подрыва газопроводов она испытывает острую потребность в дешевых энергоносителях. Германия сама ведь наложила санкции на поставки трубопроводного газа из России, и этим нанесла огромный ущерб собственной промышленности. Там химическое производство, производство удобрений, сталелитейное. Они стали просто нерентабельны. Соответственно, все это привело и к нарастающей инфляции, и к выводу ряда производств за рубеж, в том числе в Китае и США. Ив конечном итоге, конечно, к падению уровня жизни простых немцев. То есть все это мы наблюдаем как следствие непродуманной внешней политики. И сейчас эта внешняя политика бьет по карману простого обывателя в Германии.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для германии"