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Шмидт: Внешняя политика Берлина бьет по карману жителей Германии
Немецкая экономика в большей степени страдает от последствий эскалации украинского кризиса и от деяний властей. Таким мнением поделился депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.
По его словам, в связи с ухудшением условий жизни и повышением цен на коммунальные услуги волна недовольства граждан все больше нарастает.
Условия жизни значительно ухудшились. В прошлом году экономика Германии закончилась рецессией. После подрыва газопроводов она испытывает острую потребность в дешевых энергоносителях. Германия сама ведь наложила санкции на поставки трубопроводного газа из России, и этим нанесла огромный ущерб собственной промышленности. Там химическое производство, производство удобрений, сталелитейное. Они стали просто нерентабельны. Соответственно, все это привело и к нарастающей инфляции, и к выводу ряда производств за рубеж, в том числе в Китае и США. Ив конечном итоге, конечно, к падению уровня жизни простых немцев. То есть все это мы наблюдаем как следствие непродуманной внешней политики. И сейчас эта внешняя политика бьет по карману простого обывателя в Германии.
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