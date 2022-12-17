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ШОК! Американская конгрессвумен публично выступила в поддержку педофилов

Американская демократия и толерантность берут новые вершины. Член Палаты представителей от Демократической партии США публично выступила в поддержку педофилов. Конгрессвумен полагает, что это просто такой тип личности, а вовсе не преступление.

Более того, по ее мнению, те, кто требуют наказывать педофилов, - это жестокие и недалекие люди, не имеющие представления об "истинном гуманизме".

Обвинения в педофилии подразумевают, что человек каким-то образом является преступником и совершает преступные действия, тогда как это просто проявление его сексуальной и гендерной идентичности.
Кэти Портер, член Палаты представителей в конгрессе США

Заявление прозвучало во время слушаний по проблеме "насилия и ненависти в отношении лесбиянок, геев и трансгендерных американцев".

Позже она пыталась оправдаться тем, что ее фразу вырвали из контекста. А она всего лишь хотела поддержать протест поповоду того, что всоциальных сетях многие ставят водин ряд "сообщество ЛГБТ ипедофилов". Но слово не воробей.

Видео уже стало вирусным.

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