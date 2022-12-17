ШОК! Американская конгрессвумен публично выступила в поддержку педофилов

Американская демократия и толерантность берут новые вершины. Член Палаты представителей от Демократической партии США публично выступила в поддержку педофилов. Конгрессвумен полагает, что это просто такой тип личности, а вовсе не преступление.



Более того, по ее мнению, те, кто требуют наказывать педофилов, - это жестокие и недалекие люди, не имеющие представления об "истинном гуманизме".