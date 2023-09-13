ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Шок! Двух мумифицированных пришельев нашли в Перу

В этой Вселенной мы не одиноки. Два мумифицированных экземпляра пришельцев нашли в Перу и представили в конгрессе Мексики.

Предполагаемые мумии выглядят как останки существ маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и отсутствием зубов.

По словам журналиста и уфолога Хаймэ Моссан, эти экземпляры не являются частью земной эволюции. Они были захоронены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели.

Их генетический состав отличается от человеческого на 30 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все