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ШОК! Французского сенатора подозревают в том, что он накачал экстази женщину-парламентария с целью изнасилования
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Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
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Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
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Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
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Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
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