Страна как огромный могильник боеприпасов. НАТО с помощью Украины избавляется от просроченного оружия, как альянс некогда делал это в случае с Югославией. Об этом рассказала экс-глава МИД Австрии. В качестве примера Карин Кнайсль привела неразорвавшиеся мины на территории стран бывшей Югославии. По ее словам, все эти боеприпасы были из арсеналов НАТО, а не сдетонировали они потому, что, как и на сегодняшний день в Украине, было использовано оружие с истекшим сроком годности. Схожая ситуация с ракетами "Томагавк", от которых хотели избавиться. Некоторые из них выпущены с такой большой высоты, что под ударом оказались колонны беженцев, пострадавшие от дружественного огня НАТО.