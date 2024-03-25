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Шок! Как Запад "утилизирует" старое оружие
Страна как огромный могильник боеприпасов. НАТО с помощью Украины избавляется от просроченного оружия, как альянс некогда делал это в случае с Югославией. Об этом рассказала экс-глава МИД Австрии. В качестве примера Карин Кнайсль привела неразорвавшиеся мины на территории стран бывшей Югославии. По ее словам, все эти боеприпасы были из арсеналов НАТО, а не сдетонировали они потому, что, как и на сегодняшний день в Украине, было использовано оружие с истекшим сроком годности. Схожая ситуация с ракетами "Томагавк", от которых хотели избавиться. Некоторые из них выпущены с такой большой высоты, что под ударом оказались колонны беженцев, пострадавшие от дружественного огня НАТО.
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