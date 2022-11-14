Литовцы больше трети своей зарплаты отдают на уплату налогов

Трудящиеся Литвы отдают в виде налогов больше трети своей зарплаты. Согласно подсчетам международной Организации экономического сотрудничества и развития, больше платят только работники в Бельгии и Германии - гораздо более богатых стран.

Литовцы на руки получают 60 % заработка против 75 % среднего показателя в Европе. Правительство Литвы при этом снижать налоговое бремя не спешит. Как заявила министр финансов, уменьшиться могут только налоги на труд.