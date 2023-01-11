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ШОК! Некоторые американцы начали идентифицировать себя с животными

Не только гендерные изменения в тренде. Некоторые американцы начали идентифицировать себя с животными. Сенатор Брюс Бостельман открыл для себя современную субкультуру.

Я немного шокирован. Это называется фурри. Для тех, кто не знает, что такое фурри – это когда школьники наряжаются в животных, кошек или собак прямо во время учебы. Они мяукают и лают. И таким образом общаются с одноклассниками или учителями. А теперь школы хотят установить лотки для таких детей.
Брюс Бостельман, сенатор конгресса США

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