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ШОК! Некоторые американцы начали идентифицировать себя с животными
Не только гендерные изменения в тренде. Некоторые американцы начали идентифицировать себя с животными. Сенатор Брюс Бостельман открыл для себя современную субкультуру.
Я немного шокирован. Это называется фурри. Для тех, кто не знает, что такое фурри – это когда школьники наряжаются в животных, кошек или собак прямо во время учебы. Они мяукают и лают. И таким образом общаются с одноклассниками или учителями. А теперь школы хотят установить лотки для таких детей.
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