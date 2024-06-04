ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Шок! Скотта Риттера, экс-офицера разведки морской пехоты, сняли с самолета в США, не дав вылететь в Питер. Чего боится Вашингтон?

Имитация свободы слова в колыбели демократии. Экс-разведчика США не выпустили из страны в Россию. Целью визита Скотта Риттера должен был стать поиск путей налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном, однако он так и не сел на рейс. Яна Менделева продолжит.

Намеренная засада и скрипящие тиски американской цензуры. На Западе вновь запутались в формулировках "нападки на демократию" и "свобода слова". От ворот поворот и препоны США: отставному офицеру разведки морской пехоты и военному аналитику помешали отправиться на Петербургский международный экономический форум. По приказу Госдепа Скотту Риттеру не позволили покинуть страну.

Таможенники и пограничники, которые утверждали, что действуют от имени Государственного департамента США, не позволили мне сесть на рейс в Стамбул и далее в Санкт-Петербург. Они изъяли мой паспорт без объяснения причины. Это был запланированный акт со стороны правительства Соединенных Штатов, чтобы не дать мне сесть в самолет и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Скотт Риттер, военный журналист (США)

Сам Госдеп отказался комментировать информацию о препятствовании поездке. Риттер же убежден, что Вашингтон испугался того, что он собирался сказать на международном экономическом форуме. Но заверил, что в любом случае приедет в Россию, пусть даже позже, чем планировалось. А еще оспорит факт незаконного изъятия паспорта, когда разберется в ситуации. Так почему Риттера так хотят изолировать? Вспомним пару заявлений аналитика.

"Когда все это кончится, украинского государства уже не будет. И это из-за Джейка Салливана. В этом виноват Салливан, виноват Байден. Возможно, даже и Макрон виноват. Шольц виноват. Все, кто говорили о передаче Украине дальнобойного оружия, будут виноваты в этом".

"Наступит июль, когда последняя военная техника, закупленная для Украины на деньги, выделенные Конгрессом, будет уничтожена Россией, и Украине придется хоронить еще 100 тыс. военнослужащих".


Изображение


Глядя на президента США, видишь человека, который в силу возраста уже непригоден. Он не должен занимать эту должность - не из-за каких-то вопросов законности процедуры избрания, а из-за немощности.
Скотт Риттер, военный журналист (США)

Аллодоксафо́бия - расстройство, характеризующееся подавляющим и иррациональным страхом мнения других людей. Иными словами, боязнь альтернативного мнения. "Богатство взглядов" в американской информационной среде - под тотальным контролем, и ситуация со Скоттом - очередное тому подтверждение.

Мы видим, что никаких объяснений Скотту Риттеру предъявлено не было, почему паспорт забирается, закон ли он какой-то нарушил, не нарушил. При этом нужно понимать, что в американской практике неоднократно многим людям запрещают перемещаться авиасообщением. В Соединенных Штатах есть огромные проблемы со свободой слова. Многие люди, например, опасаются того, что их могут просто-напросто уволить с работы или разорить им бизнес, если они что-нибудь неполиткорректное скажут, например, там, покритикуют радужную повестку или БЛМ, или что-нибудь в таком духе. Поэтому, конечно, есть колоссальные проблемы со свободой слова, и со свободой в принципе. Не зря это все происходит на фоне сильнейшего раскола страны, потому что многим такая ситуация не нравится.
Малек Дудаков, политолог-американист

После атаки на первую поправку к американской Конституции, которая гарантирует гражданам свободу слова, надежд на то, что западная Фемида прозреет, не остается. За другими примерами далеко ходить не нужно: это и любимец миллионов зрителей Такер Карлсон, которого ушли с "Фокс Ньюс", и основатель "Викиликс" Джулиан Ассанж - дело против которого в США до сих пор не прекратили и от запроса на экстрадицию пока не отказались. Как бы Штаты не старались закрывать "неугодных" и соблюдать в обществе информационный вакуум, всегда находятся те, кто помогает открыться ломящемуся от скелетов американскому шкафу. Ведь шило в мешке не утаишь, даже отобрав у журналиста паспорт.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все