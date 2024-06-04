Шок! Скотта Риттера, экс-офицера разведки морской пехоты, сняли с самолета в США, не дав вылететь в Питер. Чего боится Вашингтон?

Мы видим, что никаких объяснений Скотту Риттеру предъявлено не было, почему паспорт забирается, закон ли он какой-то нарушил, не нарушил. При этом нужно понимать, что в американской практике неоднократно многим людям запрещают перемещаться авиасообщением. В Соединенных Штатах есть огромные проблемы со свободой слова. Многие люди, например, опасаются того, что их могут просто-напросто уволить с работы или разорить им бизнес, если они что-нибудь неполиткорректное скажут, например, там, покритикуют радужную повестку или БЛМ, или что-нибудь в таком духе. Поэтому, конечно, есть колоссальные проблемы со свободой слова, и со свободой в принципе. Не зря это все происходит на фоне сильнейшего раскола страны, потому что многим такая ситуация не нравится.

Малек Дудаков, политолог-американист