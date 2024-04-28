Шок! В Нигерии в пробке сгорело около сотни машин

В Нигерии ликвидируют сильный пожар. В пробке на одном из шоссе страны сгорело под сотню автомобилей. Погибли 5 человек.

По предварительной информации, причиной трагедии стало ДТП с последующим возгоранием бензовоза. Огонь быстро охватил соседние машины, в том числе и цистерны с топливом. Пробка была настолько плотной, что водителям было некуда увести авто, многие не смогли выбраться из них. Потушить пламя удалось только спустя несколько часов.