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Шок! В США у пассажирского боинга прямо в небе оторвался кусок крыла

В США у пассажирского боинга прямо в небе оторвался кусок крыла. На борту находились 165 пассажиров. Один из них снял повреждения на видео из иллюминатора. Самолет летел из Сан-Франциско в Бостон, но из-за поломки в воздухе его пришлось срочно сажать в Денвере.

Авиакомпания пока не объяснила, по какой причине произошла поломка.

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