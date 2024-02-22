Шок! В США у пассажирского боинга прямо в небе оторвался кусок крыла

В США у пассажирского боинга прямо в небе оторвался кусок крыла. На борту находились 165 пассажиров. Один из них снял повреждения на видео из иллюминатора. Самолет летел из Сан-Франциско в Бостон, но из-за поломки в воздухе его пришлось срочно сажать в Денвере.