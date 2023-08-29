ШОК! В Великобритании дети-беженцы угодили в тюрьму с педофилами

Чудовищный скандал разоблачила британская Гардиан. Там, в цивилизованной Великобритании, дети-беженцы угодили в тюрьму с педофилами. МВД Британии отправило 14 детей-беженцев из Судана и Южного Судана в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там малолетние мигранты содержатся в камерах со взрослыми, совершившими преступления сексуального характера. Дети лишены юридических консультаций и не знают, к кому обратиться за помощью.