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ШОК! В Великобритании дети-беженцы угодили в тюрьму с педофилами
Чудовищный скандал разоблачила британская Гардиан. Там, в цивилизованной Великобритании, дети-беженцы угодили в тюрьму с педофилами. МВД Британии отправило 14 детей-беженцев из Судана и Южного Судана в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там малолетние мигранты содержатся в камерах со взрослыми, совершившими преступления сексуального характера. Дети лишены юридических консультаций и не знают, к кому обратиться за помощью.
Фото: pixabay.com
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