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Шок! За две ночи в Вильнюсе у туристов просят 20 000 евро
Когда праздник не по карману. В Вильнюсе цены на аренду жилья бьют новые рекорды. В преддверии новогодних праздников туристы начали подбирать апартаменты. Но цены повергли в шок. Например, за трехкомнатную квартиру в центре литовской столицы за две ночи просят более 20 тысяч евро. На той же улице сдают апартаменты площадью 44 квадратных метра. Цена почти та же. По данным местных СМИ, цены на аренду в Литве растут давно, но в этом году они заоблачные.
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