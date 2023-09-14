Шок! Жительница Ростова-на-Дону узнала о беременности за час до родов

В Ростове-на-Дону местная жительница пришла в городскую больницу с жалобой на острую боль в животе, однаков ходе осмотра выяснилось, что причиной боли является... беременность, пишет РИА Новости.



12 сентября в городскую больницу № 8 Ростова-на-Дону поступила пациентка с острыми болями в животе. Однако медики сразу поняли, что женщина ошибается насчет своего состояния, уже через час приняли у нее роды.



В больницуженщина поступила с жалобой на острую боль внизу живота. Врачам она сказала, что подозревает у себя миому матки и асцит. Но когда пациентку обследовали гинекологи, они сразу поняли, что женщина в родах, у нее уже были потуги.



Женщина до этого не обращалась ни в какое лечебное заведение, нигде не состояла на учете. При этом в самой больнице нет родильного отделения, но врачи обязаны были принять роды, учитывая состояние пациентки.



Медики развернули в операционной все, что необходимо в таких случаях, чтобы была возможность принять роды, через несколько минут женщина успешно родила крепкого и здорового малыша (вес 3,5 кг, рост 52 см).



После этого врачи связались с больницей, где есть специализированное родильное отделение, куда сразу и перевели роженицу.



Сейчас с мамой и малышом все в порядке.



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