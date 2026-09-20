Шокирующее число латвийцев оказалось буквально у черты бедности. Согласно официальным данным, около двух третей семей в стране едва сводят концы с концами.

Тревожные сводки озвучило Министерство благосостояния в докладе о развитии молодежи и семей. Людям не хватает денег на базовые потребности, включая оплату стремительно растущих счетов за коммунальные услуги, аренду жилья и покупку продуктов питания. При этом финансовые трудности испытывают во всех регионах балтийской республики. Более того, облегчения в ближайшем будущем ждать не стоит.

Экономисты предупреждают о приближении новой волны инфляции из-за стремительного роста стоимости энергоносителей. Сейчас нефть превысила психологическую отметку в 100 долларов за баррель.

Предпринятые ранее меры по сдерживанию цен исчерпали себя, показав крайне сомнительную эффективность.