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Шокирующая статистика: половина бездомных в Берлине - поляки
В то время как Польша по полной выкладывается на прием украинских беженцев, в Берлине половина бездомных - поляки, пишет The Fakt. Посольство Польши отмечает, что бездомные поляки в столице Германии являются большой проблемой, и призывает таких соотечественников уехать на родину. Средства на возвращение есть. По оценкам, в Берлине на улицах живут 5 тыс. человек, и говорят, что поляки составляют половину из них, то есть 2,5 тысячи.
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