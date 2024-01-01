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Шокирующее начало года - серия мощных землетрясений и цунами в Японии, сильные подземные толчки в Турции
Срочные новости сегодня весь день приходили из Японии. Землетрясения магнитудой 5,7, а далее 7,6 с разбежкой в несколько минут произошли на западе страны. Была объявлена угроза цунами. Людей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или незамедлительно переместиться на крыши зданий. Большие волны не заставили себя долго ждать. Некоторые достигли прибрежных зон всего через несколько минут после первых подземных толчков. Всего же за 90 минут остров сотрясли более 20 землетрясений.
По поступающей информации, по меньшей мере 2 человека погибли. Без света и воды остались около 32,5 тыс. домов. Было принято решение остановить движение всех скоростных поездов.
При канцелярии премьер-министра сформировали экстренный штаб.
В первую очередь я обращаюсь ко всем жителям с призывом быть максимально осторожными. Прислушиваться к любым тревожным сигналам. Если вы находитесь в регионе, где есть угроза цунами, эвакуируйтесь как можно скорее.
Землетрясение в Турции
Тревожно провели эту ночь жители Турции. На юго-востоке страны произошло сразу 3 землетрясения - от 3,5 до 4,5. После начала подземных толчков среди местного населения началась паника. Многие бросились закупаться топливом и провели ночь в машинах.
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