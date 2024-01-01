Шокирующее начало года - серия мощных землетрясений и цунами в Японии, сильные подземные толчки в Турции

Срочные новости сегодня весь день приходили из Японии. Землетрясения магнитудой 5,7, а далее 7,6 с разбежкой в несколько минут произошли на западе страны. Была объявлена угроза цунами. Людей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или незамедлительно переместиться на крыши зданий. Большие волны не заставили себя долго ждать. Некоторые достигли прибрежных зон всего через несколько минут после первых подземных толчков. Всего же за 90 минут остров сотрясли более 20 землетрясений.