Шокирующее видео с границы США

В США в штате Нью-Мексико расследуют обстоятельства циничного инцидента с участием несовершеннолетних. Двух девочек неустановленные лица перебросили через стену высотой более четырех метров. Шокирующие кадры запечатлела камера наблюдения. Неизвестных задержать не удалось, их сейчас разыскивают. Детей доставили в больницу. О возможных травмах, которые могли получить девочки во время падения, пока не сообщается. Как рассказали в пограничной службе, если бы детей не нашли, им пришлось бы добираться до ближайшего поста или населенного пункта в суровых условиях пустыни без воды и пищи.