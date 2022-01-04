Шокирующие кадры: В Германии стражи порядка набросились на безоружную женщину из-за нарушения масочного режима

Коронавирус не сдает позиции: в США за последние сутки рекордное число заболевших. Омикрон-штаммом заразились более миллиона американцев. Ежедневный показатель увеличился более чем втрое.

Борис Джонсон снова нарушил антиковидные меры

А в Британии снова скандал: Бориса Джонсона опять обвинили в нарушении антиковидных мер. Премьер-министр не самоизолировался после контакта с инфицированным коронавирусом.

В Германии женщину задержали за прогулку без маски

Резонансные кадры приходят из Германии: на них стражи порядка набросились на безоружную женщину из-за нарушения масочного режима.

Новый штамм во Франции