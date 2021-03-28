Шокирующие условия для мигрантов в США

Ужасающие кадры приходят из США. Сенатор-республиканец штата Техас опубликовал в своем аккаунте в Twitter шокирующие фотографии из центра для беженцев. Около 4 тысяч мигрантов поселили в учреждении города Донна, рассчитанном всего на 250 человек. Уровень заражения COVID-19 в этом помещении крайне высок, люди спят друг на друге. "Это бесчеловечно, это неправильно и является прямым следствием политических решений администрации Байдена прекратить строительство стены", - сказал Тед Круз на пресс-конференции. Речь идет о стене между границами США и Мексики, строительство которой президент Америки Джозеф Байден отменил сразу же после инаугурации, смягчая миграционную политику государства.