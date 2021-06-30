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Шокирующий эпизод "свободы и демократии" в США
Очередной шокирующий эпизод "свободы и демократии" в США. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что за ним следит Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов. По его словам, отслеживают электронную коммуникацию и планируют ее утечку, чтобы убрать программу ведущего из эфира. Администрация Джо Байдена, по мнению шоумена, тоже причастна к этому делу. Сделано это может быть как раз из-за его критики действующей власти.
Это шокирующий факт, дискредитирующий политиков. Слежка за оппозиционными журналистами несовместима с демократией. Раз они поступают так с нами, они обязательно поступают так и с другими.
Напомним, сам по себе Fox News традиционно поддерживает республиканцев. Передача Карлсона - самая рейтинговая в новостной категории на американском телевидении. К слову, в самой разведслужбе информацию опровергают.