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Шокирующий инцидент зафиксирован в Украине - из-за переполненных кладбищ из-за COVID-19 умерших начали хоронить на огородах

Шокирующий инцидент зафиксирован в Украине. Во Львовской области начали хоронить людей... на огородах. Такая ситуация произошла из-за переполненных кладбищ из-за COVID-19. Несмотря на скандал, предавать земле на спорной территории могут продолжить. Но только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле своих родственников.

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