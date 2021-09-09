Шокирующий инцидент зафиксирован в Украине - из-за переполненных кладбищ из-за COVID-19 умерших начали хоронить на огородах

Шокирующий инцидент зафиксирован в Украине. Во Львовской области начали хоронить людей... на огородах. Такая ситуация произошла из-за переполненных кладбищ из-за COVID-19. Несмотря на скандал, предавать земле на спорной территории могут продолжить. Но только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле своих родственников.