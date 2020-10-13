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Шокирующую статистику о бедности обнародовала уполномоченный Верховной рады по правам человека

Шокирующую статистику о бедности обнародовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в ходе социального форума Совета ООН. Также стало известно, что прожиточный минимум в стране около 75 долларов на человека в месяц. А минимальная зарплата украинцев - 176 долларов, т.е. более четверти всего населения Украины находятся за чертой бедности. Эти данные вызвали возмущение у украинцев из разных социальных групп, прокомментировал ситуацию предприниматель и политический деятель Андрей Пальчевский.

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