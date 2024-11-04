Шольц планирует снова поговорить с Путиным

Первый раунд телефонных переговоров он оценил как важный и сообщил, что разговор был весьма подробным. В Кремле беседу также оценили как деловую и детальную. Звонок состоялся по инициативе немецкой стороны. Однако разговор велся на русском языке через переводчика.