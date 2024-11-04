ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Шольц планирует снова поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает на продолжение общения с президентом России Владимиром Путиным и скоро снова планирует возобновить разговор.

Первый раунд телефонных переговоров он оценил как важный и сообщил, что разговор был весьма подробным. В Кремле беседу также оценили как деловую и детальную. Звонок состоялся по инициативе немецкой стороны. Однако разговор велся на русском языке через переводчика.

Кроме того, издание Bild сообщило, что звонок Шольца Путину был заранее согласован с Байденом, Макроном и Стармером.

ГерманияРоссия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все