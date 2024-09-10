Шольц готовит мирный план по Украине - канцлер хочет предложить Киеву отказаться от ряда своих земель

Существенным моментом его предложений должен стать отказ от принципа "никаких территориальных уступок". Канцлер хочет предложить Киеву отказаться от ряда своих земель. Миролюбие Шольца объясняется просто: правящая в Германии коалиция столкнулась с резким падением популярности, и одна из претензий к бундескабинету со стороны граждан - бесконечные расходы на помощь Киеву.