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Шольц готовит мирный план по Украине - канцлер хочет предложить Киеву отказаться от ряда своих земель

Мирный план по Украине готовится опубликовать канцлер Германии Шольц, сообщает итальянская La Repubblica.

Существенным моментом его предложений должен стать отказ от принципа "никаких территориальных уступок". Канцлер хочет предложить Киеву отказаться от ряда своих земель. Миролюбие Шольца объясняется просто: правящая в Германии коалиция столкнулась с резким падением популярности, и одна из претензий к бундескабинету со стороны граждан - бесконечные расходы на помощь Киеву.

Европа продолжает вооружать Украину

Между тем европейские правительства продолжают вооружать Украину. Швеция объявила о поставках военной техники ВСУ на сумму в 440 млн долларов. Киеву собираются передать десантные корабли, системы ПВО, а также боеприпасы.

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