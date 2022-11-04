Шольц ищет в Китае помощи в преодолении кризиса

Канцлер Германии отправился с официальным визитом в Китай. Эта поездка может стать событием, которое изменит вектор экономической и политической стратегии ФРГ на ближайшие годы (если не десятилетия). Для официального Берлина сотрудничество с Пекином может стать спасением от всеобъемлющего кризиса, а потому канцлера сопровождают главы крупнейших промышленных корпораций Германии. Однако переговоры обещают быть непростыми. Эксперты обращают внимание на то, что председательСи Цзиньпин даже не обменялся с Олафом Шольцемрукопожатиями.

Помешать налаживанию отношений с Китаем Шольцу пытаются даже члены его собственного кабинета. Глава МИД Бербок выступила на днях с заявлением, что Пекин - это не партнер, а соперник. Евросоюз также старается не дать возможности немцам наладить с китайцами продуктивное сотрудничество. С призывами ввести против Пекина санкции регулярно выступают литовцы, а Брюссель называет КНР "серьезной проблемой". Канцлер пытается остановить вывод капиталов в Соединенные Штаты из-за энергокризиса. В случае успеха промышленное сотрудничество с Китаем позволит ФРГ сохранить статус индустриальной державы. Помешать этому всеми силами старается проамериканское лобби в собственном правительстве Шольца, а также конкуренты из Евросоюза.