Канцлер Германии Шольц отмечает сегодня двухлетие пребывания у власти. Годовщина выходит невеселая. Немецкое издание "Штерн" публикует материал "Позорный юбилей канцлера", "Тагесшау" печатает текст "В перманентном кризисе", местный телеканал задается вопросом: "Шольц по-прежнему подходящий канцлер?" Издание "Ди Вельт" пишет: "Рейтинг канцлера находится в свободном падении, а его коалиция - исключительно непопулярна!" Лишь 17 % немцев довольны работой правительства. Хуже результаты были только у правительств Шредера 20 лет назад, а позже - у Меркель. Газеты отмечают, что провал наблюдается во всех сферах ответственности кабинета: не хватает 200 тыс. солдат, госдолг достиг 2,5 трлн, зато в страну за год прибыл 1 млн беженцев!