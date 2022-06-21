Шольц ответил на критику Украины в адрес Германии по поводу военного оборудования

Запад продолжает поставлять Украине оружие. Германия официально подтвердила планы отправить Киеву 30 зенитных установок Gepard, системы ПВО IRIS-T и 3 комплекса РСЗО Mars. В рейтинге стран по объемам накачки оружием Украины она занимает четвертое место: впереди Польша, Британия и США. Правда, в интервью немецкой газете канцлер Шольц ответил на критику Украины в адрес Германии: если кто-то думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, то сильно ошибается. Оружие будет неэффективным, если солдаты не подготовлены, чтобы его использовать.