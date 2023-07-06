Проамериканские власти в Европе никак не интересует судьба, казалось бы, своих граждан. Их поставили выполнять заказ Вашингтона и Лондона против России. Канцлер ФРГ Шольц выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышение уровня оборонных расходов. Главным приоритетом Германии политик назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины. При этом Шольц призвал к "жесткой экономии федерального бюджета", так как спонсирование Киева может продлиться достаточно долго.