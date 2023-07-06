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Шольц поддержал сокращение соцвыплат семьям с детьми для увеличения расходов на оборону
Проамериканские власти в Европе никак не интересует судьба, казалось бы, своих граждан. Их поставили выполнять заказ Вашингтона и Лондона против России. Канцлер ФРГ Шольц выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышение уровня оборонных расходов. Главным приоритетом Германии политик назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины. При этом Шольц призвал к "жесткой экономии федерального бюджета", так как спонсирование Киева может продлиться достаточно долго.
Напомним, ранее мадам из МИД Германии выступила с циничным заявлением, в котором поставила нужды и интересы режима Зеленского намного выше нужд и мнения немецких избирателей.
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