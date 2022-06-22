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Шольц пообещал литовцам несколько тысяч солдат, но они не прибудут

Канцлер ФРГ Шольц, когда 2 недели назад посещал Вильнюс, твердо обещал перебросить сюда армейский контингент. Политик щедро посулил литовцам несколько тысяч солдат, и те приняли это известие с радостью: официальный Вильнюс не устает заявлять о нависших над страной угрозах. Да и деньги, которые Берлин выделяет на содержание своих солдат, для переживающей кризис Литвы были бы далеко не лишними. Однако с поправкой выступило командование бундесвера: немецких солдат в Вильнюс отправят не тысячи, а ровным счетом 50 человек - это будут штабные офицеры. Литовское минобороны тоже признало, что немецкая бригада прибудет, как заявлено, "не в ближайшее время", хотя, по правде говоря, она, скорее всего, и не прибудет вовсе.

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