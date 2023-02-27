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Шольц попросил Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи
Умерить аппетиты. Канцлер Германии Шольц попросил Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи, так как ФРГ и так много делает для Киева.
"Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство", - заявил политик в интервью изданию Focus.
Немецкие военные заявили о низкой боевой готовности
Поставки оружия Киеву истощили немецкие вооруженные силы - они оказались небоеспособными! Лишь 30 % танков Leopard, находящихся на вооружении Бундесвера, в настоящее время готовы к бою. Глава Союза военнослужащих Германии отметил, что немецкой армии предстоит заказать замену 18 танкам, которые Берлин решил передать Киеву.
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