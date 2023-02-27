Умерить аппетиты. Канцлер Германии Шольц попросил Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи, так как ФРГ и так много делает для Киева.

"Я нахожу это смешным, нет смысла стонать о масштабах немецкого участия. Неразумно снова и снова отрицать такое серьезное обязательство", - заявил политик в интервью изданию Focus.

Немецкие военные заявили о низкой боевой готовности

