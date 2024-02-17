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Шольц поставил крест на карьере фон дер Ляйен

Плохие новости для пока еще главы Еврокомиссии. По информации немецкого издания "Вельт", канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.

Отмечается, что госсекретарь США в конце прошлого года предложил Байдену кандидатуру фон дер Ляйен, после чего американский лидер обратился к Шольцу. Последний отклонил эту идею.

Все дело в том, что (с точки зрения немецкого канцлера), европейская чиновница слишком критично настроена по отношению к Москве, что в долгосрочной перспективе может стать негативным моментом.

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