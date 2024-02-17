Шольц поставил крест на карьере фон дер Ляйен

Плохие новости для пока еще главы Еврокомиссии. По информации немецкого издания "Вельт", канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.

Отмечается, что госсекретарь США в конце прошлого года предложил Байдену кандидатуру фон дер Ляйен, после чего американский лидер обратился к Шольцу. Последний отклонил эту идею.