Шольц призвал расширить ЕС и отменить принцип единогласия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз и отменить действующий в нем принцип единогласия. Такое заявление он сделал в ходе выступления на съезде Партии европейских социалистов, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство dpa.

"Евросоюз с 27, 30, 36 государствами, с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свое влияние в мире. Я привержен расширению Евросоюза: то, что он продолжает расти на восток, является беспроигрышным для всех нас", - приводит слова канцлера телеканал "Звезда".

По мнению Шольца, ЕС также необходимо постепенно отменить принцип единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в частности, в сфере налогообложения.



