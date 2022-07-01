При решении вопроса, естественно, всегда необходимо учитывать тот факт, что здесь идет речь о транзите грузов между двумя частями России, и, я полагаю, все стороны сейчас очень заинтересованы в установлении динамики деэскалации.

Олаф Шольц, канцлер Германии