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Шольц призвал украинцев, находящихся в Германии, идти работать
Пока в Германии разворачивается экономический кризис, канцлер Олаф Шольц призывает украинцев выйти на работу.
Шольц заявил, что им придется соглашаться на работу, однако с понижением квалификации или частичной занятостью. И призвал работодателей нанимать украинцев даже если документы, подтверждающие их квалификацию, еще не готовы.
Канцлер Германии добавил, что благодаря мерам правительства количество трудоустроенных украинцев увеличилось на 200 тыс., но этого недостаточно. Всего гостей из "незалежной" в Германии находится около 1,2 млн человек.
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