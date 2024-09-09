Шольц призвал украинцев, находящихся в Германии, идти работать

Пока в Германии разворачивается экономический кризис, канцлер Олаф Шольц призывает украинцев выйти на работу.

Шольц заявил, что им придется соглашаться на работу, однако с понижением квалификации или частичной занятостью. И призвал работодателей нанимать украинцев даже если документы, подтверждающие их квалификацию, еще не готовы.