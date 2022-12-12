Шольц призвал жителей Германии выходить на пенсию в 67 лет

"Выходить на пенсию позже" призывает жителей Германии канцлер Олаф Шольц. Правительство страны будет стремиться повысить численность работников, которые продолжают трудиться до пенсионного возраста, составляющего 67 лет. Все дело в том, что в ФРГ прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше установленного времени (люди перестают работать в 63-64 года). Шольц также видит "потенциал для увеличения" доли женщин на рынке труда. Но, чтобы это сработало, подчеркнул канцлер, нужно поменять привычки немцев.