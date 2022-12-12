3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Шольц: Страны G7 учредили климатический клуб
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) учредили климатический клуб. С таким утверждением накануне он выступилв Берлине на пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7, которая прошла в формате видеоконференции. Об этом пишет ТАСС.
"Второй важный момент сегодняшнего обсуждения касается климатического клуба", - сказал Шольц. При этом он добавил, что нынешняя ситуация на Украине и ее последствия могут вызывать особое беспокойство, но "Группа семи не упускает из виду и другие глобальные задачи, такие как борьба с изменением климата". "На саммите в Эльмау мы, как G7, уже взяли на себя обязательства по созданию климатического клуба, где мы продолжали интенсивно работать над концепцией этого открытого международного кооперативного клуба. Сегодня могу сказать с принятием круга полномочий - со всеми уставами мы сейчас запускаем климатический клуб", - констатировал глава правительства ФРГ.
Он уточнил, что Организация экономического сотрудничества и развития создаст секретариат климатического клуба совместно с Международным энергетическим агентством.
Ранее Шольц в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в Шарм-эш-Шейхе, продвигал инициативу по созданию "глобального климатического клуба", отметив, что к участию в нем приглашены все страны мира. Канцлер подчеркивал, что время уходит из-за дальнейшего увеличения выбросов парниковых газов и необходима "следующая промышленная революция". Сотрудничество в рамках климатического клуба, по его мнению, повысит благосостояние государств-участников и создаст устойчивые рабочие места.
Фото ТАСС
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов