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Шольц: Страны G7 учредили климатический клуб

Шольц: Страны G7 учредили климатический клуб

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Группы семи (G7) учредили климатический клуб. С таким утверждением накануне он выступилв Берлине на пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7, которая прошла в формате видеоконференции. Об этом пишет ТАСС.

"Второй важный момент сегодняшнего обсуждения касается климатического клуба", - сказал Шольц. При этом он добавил, что нынешняя ситуация на Украине и ее последствия могут вызывать особое беспокойство, но "Группа семи не упускает из виду и другие глобальные задачи, такие как борьба с изменением климата". "На саммите в Эльмау мы, как G7, уже взяли на себя обязательства по созданию климатического клуба, где мы продолжали интенсивно работать над концепцией этого открытого международного кооперативного клуба. Сегодня могу сказать с принятием круга полномочий - со всеми уставами мы сейчас запускаем климатический клуб", - констатировал глава правительства ФРГ.

Он уточнил, что Организация экономического сотрудничества и развития создаст секретариат климатического клуба совместно с Международным энергетическим агентством.

Ранее Шольц в рамках 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в Шарм-эш-Шейхе, продвигал инициативу по созданию "глобального климатического клуба", отметив, что к участию в нем приглашены все страны мира. Канцлер подчеркивал, что время уходит из-за дальнейшего увеличения выбросов парниковых газов и необходима "следующая промышленная революция". Сотрудничество в рамках климатического клуба, по его мнению, повысит благосостояние государств-участников и создаст устойчивые рабочие места.

Фото ТАСС

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