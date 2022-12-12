Шольц: Страны G7 учредили климатический клуб

"Второй важный момент сегодняшнего обсуждения касается климатического клуба", - сказал Шольц. При этом он добавил, что нынешняя ситуация на Украине и ее последствия могут вызывать особое беспокойство, но "Группа семи не упускает из виду и другие глобальные задачи, такие как борьба с изменением климата". "На саммите в Эльмау мы, как G7, уже взяли на себя обязательства по созданию климатического клуба, где мы продолжали интенсивно работать над концепцией этого открытого международного кооперативного клуба. Сегодня могу сказать с принятием круга полномочий - со всеми уставами мы сейчас запускаем климатический клуб", - констатировал глава правительства ФРГ.