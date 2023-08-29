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Шольц теряет доверие своих граждан. В топе депутат от Левой партии
Уровень доверия правительству Германии со стороны рядовых граждан показал антирекорд последних нескольких лет. По итогам проведенного социологического исследования для газеты Bild, оказалось, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц даже не вошел в десятку наиболее популярных немецких политиков, заняв 12-е место. На 11-м глава МИД страны, на 10-м - министр финансов. А вот одним из самых популярных политиков ФРГ стала депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Она регулярно критикует политику правительства Германии по отношению к конфликту в Украине и выступает за отмену антироссийских санкций.
Согласно опросу, Вагенкнехт пользуется популярностью как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии": по сравнению с предыдущим опросом поднялась с 7-го места на 3-е, уступив в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу и премьеру Баварии Маркусу Зедеру.
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