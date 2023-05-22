Шольц: Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем

Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем. Об этом в интервью немецкому телеканалу Welt заявил канцлер Германии. Олаф Шольц отметил, что в настоящее время Киев не может выполнить ряд условий по вступлению в альянс.

Глава немецкого Кабмина также напомнил, что еще "в 2008 году в Бухаресте НАТО приняло решения, в которых была сформулирована долгосрочная перспектива". "Всем ясно, что в обозримом будущем этого не произойдет", - резюмировал Шольц.