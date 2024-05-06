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Шольц в Литве обсуждает создание военной базы ФРГ
Канцлер Германии Шольц сегодня прибыл в Вильнюс. Цель визита - разрешить последние разногласия по созданию в стране немецкой военной базы. Бундесвер отправит в Литву 5 тысяч солдат. На их размещение потребуются 11 миллиардов евро. И хоть переброска уже началась, в этой истории полно неясностей: кто заплатит, где разместят, как навербовать солдат, если немцы не хотят ехать в Прибалтику? Шольц наверняка попытается заставить литовцев взять на себя хоть часть расходов.
В Прибалтике начались военные учения
Воинственность прибалтов растет по мере того, как старшие партнеры наращивают свое присутствие в регионе. Только сегодня началось сразу несколько учений. В Эстонии 14 тысяч человек задействовано в маневрах "Весенний шторм". В Литве проверят боеспособность ВВС в ходе мероприятий "Бдительный сокол" и "Астральный рыцарь".
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