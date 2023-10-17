С кем поведешься, от того наберешься: немецкий канцлер в лучших традициях своего заморского хозяина Байдена решил насмешить албанскую публику. Шольц запутался на красной ковровой дорожке в Тиране. Президент Албании ждал канцлера ФРГ на ступеньках, однако тот, вместо того, чтобы пройти по дорожке и вовремя свернуть, быстрым шагом продолжил движение вперед. Остановить немецкого лидера, уже вышедшего за пределы намеченного пути, смогли только призывы албанцев.